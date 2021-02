Nocera Inferiore. Maurizio D’Ambrosio resta alla guida del DEA.

Resterà ancora un anno alla guida del DEA Nocera-Pagani-Scafati, il dottore Maurizio D’Ambrosio. A deliberare la scelta il manager dell’ASL Salerno Mario Jervolino che ha accolto l’istanza presentata del dirigente angrese Maurizio D’Ambrosio prodotta lo scorso ottobre concedendo il beneficio della prosecuzione del rapporto di lavoro tra l’azienda sanitaria salernitana e il dirigente medico angrese.

La disposizione.

Una disposizione a cui si ricorre spesso specialmente quando si tratta di ruoli di alta specializzazione e professionalità così come quello del direttore sanitario del DEA che accorpa l’ospedale nocerino Umberto Primo, il COVID hospital “Mauro Scarlato” di Scafati e l’Andrea Tortora di Pagani. La legge in materia pensionistica del comparto sanitario lo prevede.

Nessun aggravio alle casse dell’ASL.

A indirizzare verso la conferma di D’Ambrosio anche il fatto che la permanenza in servizio non comporta un aumento del numero dei dirigenti e si registra una carenza di personale nella disciplina del dirigente che ha presentato l’istanza, carenza, per altro, non compensata dalle assunzioni programmate, si legge nella delibera. A ciò si aggiunge anche il mancato aumento della spesa, in quanto il dirigente medico ha già un rapporto di lavoro con l’ASL salernitana. La notizia è stata riportata dal quotidiano “La Città”.