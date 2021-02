Nocera. Scuola Cicalesi; sospesa attività didattica fino al 24 febbraio

Disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza per l’ utenza scolastica del Plesso della Scuola dell’ Infanzia di Cicalesi fino al 24 Febbraio











Nell’ ambito delle annunciate attività di controllo dell’ andamento epidemiologico nelle scuole, con l’ Ordinanza n.9 del 15.02.2021 questa mattina, il sindaco Manlio Torquato, ha disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza per l’utenza scolastica del III Istituto Comprensivo per il Plesso Infanzia di Cicalesi, a decorrere dal 17 Febbraio 2021 e fino al 24 Febbraio 2021 con rientro in presenza al 25 Febbraio 2021, salvo ulteriori e diverse disposizioni.































Necessità del provvedimento.

Il provvedimento si è reso necessario in ragione della relazione pervenuta dalla dirigente scolastica che ha accertato l’ incremento di una nuova positività tra il personale scolastico operante nell’ istituto. Si è pertanto provveduto alla relativa messa in quarantena delle classi e del personale. Tale premessa ha reso opportuno, considerato l’ aggravarsi della situazione epidemiologica dell’ istituto, ricorrere al provvedimento di sospensione delle attività didattiche in presenza per il Plesso della Scuola dell’ Infanzia di Cicalesi, a tutela dell’ intera popolazione scolastica.