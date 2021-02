Pagani. Carminello ad Arco, le richieste di Sessa e Calce

"Abbiamo chiesto una serie di atti per fare il punto della situazione e per poter dare il nostro contributo, in termini di idee e progetti, per il rilancio della struttura"

I consiglieri comunali Vincenzo Calce ed Anna Rosa Sessa hanno inviato una richiesta di accesso agli atti al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carminello ad Arco

“I sottoscritti Vincenzo Calce ed Anna Rosa Sessa, nella loro qualità di Consiglieri Comunali,

chiedono alle SSLL:

-copia dei bilanci della Fondazione Carminello ad Arco dal 2010 ad oggi

– copia atti notarili delle vendite dei beni immobili della su citata Fondazione riguardanti gli ultimi 10 anni di attività

Inoltre si chiede di sapere se e come sono stati investiti i ricavi delle su citate vendite”. Scrivono i due esponenti della minoranza nella richiesta.

“Il Carminello ad Arco è una struttura importantissima per lo sviluppo sociale e culturale della nostra città. Per troppi anni trascurata, oggi, grazie anche all’ottimo lavoro portato avanti dall’attuale Consiglio di Amministrazione, la Fondazione può guardare al futuro e pensare ad attrarre fondi regionali ed europei per una riqualificazione strutturale che possa poi portare alla realizzazione di ente socio culturale di primissimo piano per la nostra provincia – dichiarano –

Proprio per questo abbiamo chiesto una serie di atti per fare il punto della situazione e per poter dare il nostro contributo, in termini di idee e progetti, per il rilancio della struttura attraverso il quale passa il rilancio del nostro centro storico”.