Pagani. Carnevale 2021, COVID “prudenza e rigore” la nota del PD.

La nota stampa del PD sul prossimo evento di carnevale.

“Considerata l’Ordinanza regionale n.5/2021, con decorrenza odierna e valida fino a tutto il giorno 16 febbraio 2021, con la quale si vieta ogni forma di aggregazione, in luoghi pubblici e privati, all’aperto e al chiuso, in vista del Carnevale, con l’esplicito invito ai Sindaci d’inibire l’accesso alle piazze, fatto salvo il transito per l’ingresso agli esercizi e ai servizi, ci chiediamo, come PARTITO DEMOCRATICO, vista la gravità della situazione pandemica generale e considerato anche l’aumento dei contagi registratisi negli ultimi giorni in città, come mai il primo cittadino non ha predisposto misure tali da contenere possibili assembramenti. Siamo consci della difficoltà che tutta la città sta vivendo, ma una misura di rigore e di prudenza da parte del sindaco era ed è auspicabile, nonché necessaria”.