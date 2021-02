Pagani. Diretta non autorizzata, lo sdegno di Passamano e Picaro

“Da chi ha l’onore di rappresentare la città all’interno del consiglio comunale cittadino, ci si aspetta la massima serietà e il massimo rispetto, a prescindere dalle posizioni che si assumono su un argomento. Non garantire la privacy di un incontro in cui si discutono dati sensibili, in questo caso il COC di stamattina sulla questione scuole, significa non avere la minima cognizione del ruolo che si ricopre, né rispetto per quelle persone che ci sono dietro a quei numeri. Non esistono legittimazioni di tali atteggiamenti, né motivazioni plausibili, solo ed esclusivamente mancanza del senso istituzionale da parte del consigliere di opposizione che si è reso protagonista di tale atto”. Così in una nota i consiglieri di Pagani Protagonista Tommaso Passamano e Bartolo Picaro.