Pagani. Entrate comunali, la proposta di Calce e Sessa

I consiglieri comunali Vincenzo Calce ed Anna Rosa Sessa hanno chiesto la modifica del Regolamento Centrale delle entrate.

Di seguito la loro proposta

Alla c.a. -Assessore al Bilancio

Sindaco Raffaele Maria De Prisco

-Presidente Commissione Bilancio

Dott.Raffaele La Femina

Presidente V Commissione

Avv. Davide Nitto

Oggetto: proposta modifica Regolamento Generale delle entrate comunali art.18

-Considerato che il Regolamento Generale delle entrate comunali in vigore presso il Comune di Pagani all’art.18 recita:

“1.Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, possono essere concesse, a specifica richiesta presentata prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, qualora non vi sia morosità in relazione a precedenti dilazioni e rateazioni, per una durata massima di 12 mesi e con applicazione degli interessi nella misura legale, applicando, in caso di rateazione, il metodo dell’interesse scalare.

2.Le scadenze delle singole rate sono fissate all’ultimo giorno di ciascun mese e il debitore dovrà esibire, entro 10 giorni dal pagamento, la ricevuta dello stesso all’ufficio competente, pena la decadenza dal beneficio. 3.Tali debitori decadranno dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata.

4.E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento delle singole rate o di importi già dilazionati.

5.Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e con i limiti sopra indicati, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso delle spese di procedura sostenute dal comune.

6.Se l’importo oggetto di rateazione o dilazione è superiore a L. 10.000.000 (5.164,67 euro), l’ufficio competente può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata”

Considerate le evidenti difficoltà economiche della cittadinanza e la marcata difficoltà nel recupero coattivo dei tributi

Si propone alle Commissioni I e IV di procedere ad una modifica dell’art.18 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, relativamente al numero delle rate della dilazione ed alla costituzione di un deposito cauzionale

Sicuri della Vs disponibilità, ringraziamo anticipatamente ed inviamo cordiali saluti

I Consiglieri Comunali

Vincenzo Calce

Anna Rosa Sessa