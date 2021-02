Pagani. Temono di perdere i loro alloggi gli assegnatari delle “Iacp Futura” di via De Gasperi, via Taurano e via Leopardi. L’appello al sindaco Lello De Prisco





















Pagani. IACP Futura. L’appello degli assegnatari al sindaco De Prisco.

Temono di perdere i loro alloggi gli assegnatari delle “Iacp Futura” di via De Gasperi, via Taurano e via Leopardi. L’appello al sindaco Lello De Prisco è stato fatto dall’avvocato Luana Giammetta che, oltre a difendere alcuni dei 50 assegnatari a rischio sfratto, è anche lei stessa vittima della vertenza, come riporta l’odierna edizione de “Il Mattino”. L’avvocato Giammetta, dopo le ultime posizioni prese da Palazzo San Carlo sulla vicenda del fallimento “Iacp Futura”, fa ancora appello alla maggioranza affinché le circa 50 famiglie interessate dalla vicenda vengano tutelati a giusta guisa dall’ente di Piazza D’Arezzo.











Interventi urgenti.

Un ventaglio d’interventi urgenti e concreti che vada oltre le differenze e le responsabilità politiche di tutte le amministrazioni che in questi due decenni si sono succedute a Palazzo San Carlo. Prevista per il prossimo 26 febbraio, la ridiscussione di messa in vendita dei circa 50 appartamenti realizzati tra via Taurano, via De Gasperi e via Leopardi dalla fallita “Iacp Futura”. Per ogni singolo appartamento la base d’asta sarà in media di 80 mila euro. Un costo proibitivo, anche a causa dell’emergenza Covid-19, per tante famiglie non potranno sostenere per riappropriarsi di abitazioni che hanno già ampiamente pagato. La beffa, quindi, sta per aggiungersi al danno già subito in tutti questi anni.











Mancati versamenti.

Proprio a causa dei mancati versamenti di “Iacp Futura” alla banca creditrice e per l’assenza di tutte le opere di urbanizzazione previste, infatti, le abitazioni di via De Gasperi sono ancora in attesa di agibilità e di atti notarili che certifichino gli attuali residenti e assegnatari come effettivi proprietari. Da qui il rischio di perdere la propria abitazione, acquistata con i sacrifici di una vita. Forte la volontà del sindaco Lello De Prisco di volersi costituire come rappresentante dell’ente come parte civile nel giudizio.













L’appello al sindaco Lello de Prisco.

“Da soli possiamo fare poco. Il sindaco può rappresentare tutti e aprire con BNL una trattativa risolutoria della vicenda o almeno richiedere il diritto di prelazione qualora le case venissero messe all’asta – dice a “Il Mattino” l’avvocato Giammetta – bisogna agire prima del prossimo 26 febbraio. Rischiamo seriamente di perdere case per le quali quasi l’80% del costo è stato ampiamente pagato”. Per il 26 febbraio, però, non ci sarebbero margini di azione secondo il quotidiano napoletano. Si dovrebbe attendere l’inizio di marzo per un giudizio favorevole sulle eccezioni sollevate dall’amministrazione, ma il credito che la banca vanta nei confronti di “Iacp Futura” non verrebbe estinto.