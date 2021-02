Pagani. I ringraziamenti del sindaco a Mena Pappalardo

“Ringrazio Mena Pappalardo per il lavoro svolto in questi mesi in qualità di vicesindaco del Comune di Pagani. Io e tutta l’amministrazione la sosteniamo moralmente in questa scelta, determinata da motivazioni di natura esclusivamente personale. Già da qualche settimana ero a conoscenza della sua problematica e la ringrazio di cuore per l’apporto che ha continuato a dare nonostante tutto fino ad oggi. Le nostre porte saranno sempre aperte ad una delle più care sostenitrici, da sempre in prima linea, del nostro percorso prima associazionistico, poi politico e istituzionale”. Così il sindaco di Pagani Lello De Prisco si esprime commentando le dimissioni di del vicesindaco Pappalardo.