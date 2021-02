Pompei. Commissione urbanistica finisce a carte in faccia

“Vile aggressione” ha definito Domenico Di Casola quella di venerdì scorso, nella commissione urbanistica, da parte del presidente Massimo Malafronte nei confronti del consigliere di minoranza Alberto Robetti. Che cosa è successo in quella riunione? Erano state esaminate due proposte di delibere di consiglio comunale formulate dallo stesso Robetti per conto della minoranza. Riguardavano, la prima, l’iter prioritario da attribuire alle pratiche edilizie sul decreto rilancio e la seconda l’Assunzione di personale allo scopo di gestire al meglio le procedure di finanziamento delle pratiche Ecobonus. Su entrambe era stata formulata una relazione negativa, sul contenuto formale, da parte del dirigente al comparto. Ne consegue che la maggioranza ha fatto propria l’iniziativa di presentarla in una “forma aggiornata” nel consiglio comunale di prossima convocazione. Iniziativa che, a quanto è stato riferito, è stata interpretata da Robetti come un tentativo di svilire la portata del suo intervento politico per cui avrebbe abbandonato la commissione lanciando le carte sul tavolo. Immediatamente sarebbe stato inseguito dal presidente Massimo Malafronte che gliele avrebbe “rilanciate” in faccia. Questo è quanto riferito dai consiglieri di minoranza mentre i colleghi di maggioranza asseriscono una versione dei fatti diversa in cui negano la “vile aggressione” denunciata da Di Casola ma parlano solo di “chiarimento verbale”. La questione più grave in tutto questo è che non esiste possibilità di stabilire la verità a riguardo per il semplice motivo che sulle commissioni comunali è far west a Pompei, nel senso che non vengono applicate per la loro regolare tenuta le norme previste dalla legge di pubblicità e di trasparenza, che sono le stesse del consiglio comunale (la pubblicazione di avviso preventivo sul sito del comune e la presenza dei cittadini o trasmissione in streaming della riunione). La “formula abbreviata” è stata reiterata nel silenzio della minoranza anche dopo le proteste rivolte al primo cittadino e al presidente del consiglio comunale ed è grave che (nonostante le assicurazioni in merito) sia mancato financo l’intervento normalizzatore del segretario comunale (Vittorio Martino) responsabile per la trasparenza e la legalità procedurale dell’Amministrazione Comunale

Mario Cardone