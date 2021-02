Pompei. I Love Pompei concorso della più bella vetrina a tema di San Valentino

Ferita ma non vinta dalla pandemia la categoria dei commercianti di Pompei si compatta per affrontare alla meglio le sfide della primavera 2021 a partire da domenica prossima 14 febbraio (Festa dei san Valentino) per quella data luigi Longobardi (presidente dell’associazione Confcommercio di Pompei) ha indetto il concorso “I Love Pompei” che consiste nell’allestimento della più bella vetrina a tema “San Valentino” il santo protettore degli innamorati di tutte le età che ha preso il posto nell’immaginario collettivo attuale del “Cupido” ritratto in tanti affreschi dell’Antica Pompei impegnato costantemente a lanciare frecce dirette ai cuori degli spasimanti. A proposito di Scavi di Pompei sarebbe una bella cosa se per domenica 14 febbraio la Direzione del Parco Archeologico di Pompei ripristinasse solo per quella giornata l’ingresso gratuito agli Scavi riservato alle coppie di innamorati. Ritornando ala concorso della più bella vetrina di Pompei allestita per il concorso “I Love Pompei” il presidente di Confcommercio della città degli Scavi e del santuario Mariano fa sapere che la partecipazione al concorso è aperta a tutti i commercianti locali e che la giuria per premiare la “vetrina più bella” sarà formata dal direttivo della Confcommercio Pompei insieme all’assessore al commercio e turismo del Comune di Pompei. Nel frattempo arriva la buona notizia che è stata prorogata dal Comune, fino al 31 marzo, l’esenzione dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Mario Cardone