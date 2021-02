Pompei. Manutenzione alberi di via Ripuaria per venti giorni traffico interdetto

Nella prossima settimana, la Sma (società che opera in appalto per la Regione Campania) avvierà la manutenzione straordinaria degli alberi di via Ripuaria. L’intervento sarà suddiviso in due fasi: la prima riguarderà l’argine fluviale corrente lungo il tratto stradale di via Ripuaria tra le intersezioni con via Molinelle e via Messigno, mentre la seconda quello tra via Messigno e via Casone . partiranno lunedì 8 febbraio e dureranno presumibilmente 20 giorni lavorativi. Verranno effettuati in un orario compreso tra le 09.00 e le 15.00. A tale scopo verrà realizzato un cantiere mobile sulla sede stradale di via Ripuaria. Per ragioni di sicurezza, sarà dunque indispensabile interdire alla circolazione veicolare l’intero tratto stradale, consentendo il transito ai soli residenti sulla carreggiata a monte e a valle del cantiere mobile.

Mario cardone