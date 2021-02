Pompei. Il Parco Archeologico a San Valentino racconta il mito d’Amore tra Selene ed Endimione

La storia d’amore fra Selene ed Endimione è allegoria dell’eterna passione di Selene, la dea figlia di Giove che personifica la luna, per il bel pastore Ermione. Il Parco Archeologico di Pompei rinnova sui social il racconto mitologico dell’Amore Eterno dalle diverse versioni che lo rende emblematico nelle figure dei protagonisti (Selene ed Endimione) dipinte in un tondo dell’insula dei Casti Amanti a Pompei a riprova della vitalità che aveva nell’immaginario pompeiano che ha reso Selene (personificazione della Luna) l’appassionata amante del bel pastore Endimione, primo re dell’Elide, dolce regione del Peloponneso, dal quale avrebbe avuto ben 50 figlie. Selene, secondo il mito aveva chiesto a Zeus di far dormire l’amante d’un sonno prolungato che lo preservasse nell’eterna giovinezza alla sua inesauribile passione. Come che sia, il mito racconta che Zeus esaudì il desiderio della figlia: Endimione sprofondò nel sonno della giovinezza eterna e ogni notte Selene scendeva dall’alto dei cieli per fargli visita, là ove il suo amante continuava a dormire. Le cinquanta figlie che concepì la Dea Luna rappresentavano i mesi che dovevano trascorrere da un’edizione di Giochi Olimpici a quella successiva.

Mario Cardone