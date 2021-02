Pompei. Raffaele Marra: niente voltafaccia miro esclusivamente al bene di Pompei

“Non perseguo interessi personali in politica ma solo il bene di Pompei“. A parlare è Raffaele Marra (capogruppo di Fratelli d’Italia) della minoranza nel consiglio comunale di Pompei. Marra intende, con la sua dichiarazione, mettere in chiaro una volta per tutte le motivazioni del suo comportamento, dovute non certo da interessi personali “Ho la fortuna di avere una bella famiglia e una professione che mi soddisfa”. Chiarisce, spiegando che il tempo dedicato alla politica è stato ritagliato esclusivamente nell’interesse di rendere Pompei più bella e più vivibile, del resto il suo impegno è una costante nel tempo, orientato anche ad sociali della società civile, presiedendo un comitato “No Sottopassi” e, da ex carabiniere, mantenendo sempre un comportamento coerente e in linea con la legalità, come quando da assessore denunciò per estorsione un collega della sua stessa maggioranza.

I “comportamenti chiacchierati” di Marra di questa tornata amministrativa riguardano le astensioni in consiglio comunale che lui ha chiarito in primis all’interno del suo stesso schieramento politico e ora intende spiegare all’opinione pubblica. “Sia quando mi sono astenuto sulla delibera, che indirizzava i soldi appostati in bilancio per le luminarie natalizie, all’aiuto alle famiglie bisognose e alla manutenzione di via Nolana che quando (sul programma di giunta) sono stati recepiti orientamenti della nostra formazione politica, ho ritenuto opportuno sostenere indirettamente scelte a beneficio della comunità pompeiana”. Ha spigato il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, vicino al senatore Michele Schiano, argomentando che durante l’arco del suo percorso politico è rimasto sempre fedele al mandato che gli avevano assegnato elettori e neanche adesso ha intenzione di cambiare orientamento politico con un voltafaccia ma al contrario persegue (dallo scranno di oppositore a Lo Sapio) una politica amministrativa che mira al miglioramento del benessere economico e sociale di Pompei.

Mario Cardone