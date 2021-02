Pompei. Il ricordo delle “bombe alleate” sugli Scavi archeologici

Sui social del Parco Archeologico di Pompei emerge, oggi, il racconto delle bombe che furono lanciate negli Scavi nella tarda estate del 1943 dall’aviazione anglo-americana. Il pesante bombardamento colpì e lasciò macerie di guerra negli Scavi antichi del settore nord di Pompei (Regiones VI, VII e VIII) . Restarono danneggiati inesorabilmente il Foro, la Basilica e il Tempio di Apollo, fra le domus la Casa del Fauno e quella di Cecilio Giocondo. Le ferite inferte dalle esplosioni sono ancora oggi visibili. Uno degli ordigni esplosivi lanciati su Pompei si conserva ancora nella Casa del Fauno, le cui colonne dell’atrio secondario sono tornate a risplendere dopo un recente restauro. Riguardo alle bombe inesplose è stata avviata un’ indagine nell’ambito di una procedura di messa sicurezza del GPP garantita da specifiche professionalità. Progetto che prevede un piano di sicurezza con la bonifica da ordigni bellici in aree bombardate, alla fine dell’ultima guerra mondiale. Il Parco Archeologico di Pompei ha redatto un progetto di bonifica dagli esplosivi, eseguito dal Genio Militare, secondo un preciso schema messo in campo nella regio V come per tutti i progetti (similari) messi un campo nell’area archeologica di Pompei. La Direzione esclude, pertanto, l’esistenza qualsiasi tipo di rischio, sia per gli addetti ai lavori delle campagne di scavo che per i turisti. Il libro “Danni di guerra a Pompei”, di Laurentino Garcia y Garcia, datato 2006, fa una mappatura precisa dei danni procurati dalle “bombe alleate” all’archeologia pompeiana. Al riguardo, bisogna precisare che le bombe americane venivano lanciate dall’alto, a differenza di quelle tedesche, sotterrate nel sottosuolo. Ne consegue che nel sottosuolo è improbabile che possano esserci “bombe alleate”. Una parata militare nell’Anfiteatro di Pompei del 1944 ebbe luogo a Pompei a conclusione di quella che è stata chiamata “guerra di liberazione” che non fece certo bene agli Scavi archeologici di Pompei furono bombardati ripetutamente durante l’estate del 1943. Son state contate in tutto 187 bombe ed altre due furono estratte dal sottosuolo ancora inesplose nel 52 e nel 59.Le guide turistiche tra i danni arrecati al patrimonio archeologici vesuviano fanno la distinzione di quelli naturali provocati dalla grandine eruttata dal Vesuvio nel 79 d.c., i danni arrecati dalle campagne di scavo (autorizzate e/o abusive) e i danni provocati dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. A conclusione di quella guerra truppe anglo-americane entrarono in una Pompei che aveva ricevuto (nelle strutture urbanistiche) più danni dalla guerra che dal Vesuvio, considerato che era andato distrutto il suo museo interno alla città antica e danneggiate irreparabilmente numerose domus. Il 22 aprile del 1944, ci fu una grande parata nell’Anfiteatro e la Palestra Grande di Pompei di truppe francesi, composte da circa duemila fanti tunisini e algerini. Se ne conserva ancora oggi la foto storica nell’archivio del Parco Archeologico.

Mario Cardone