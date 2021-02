Razzismo, giudice chiede ad avvocato di colore: “Sei laureato?”

“No, non è razzismo, è solo idiozia“

E’ di colore e per questo un giudice onorario gli chiede il tesserino di avvocato e subito dopo l’esibizione della card anche se e’ laureato. L’ episodio è stato raccontato da Hillarry Sedu, avvocato del Foro di Napoli e consigliere dell’Ordine e alle scorse elezioni regionali candidato al Pd.

“E’ accaduto al Tribunale per i minorenni di Napoli, stamattina, giunto il mio turno per la discussione di una causa, il neo magistrato onorario mi chiede di esibire il tesserino di avvocato, lo faccio”, racconta in un post social Sedu. “Stupita o stupida, mi chiede se sono avvocato, poi ancora, mi chiede se sono laureato – spiega – impulsivo come sono, ero tentato di insultarla, ma ho voluto mettere avanti il bene della causa da trattare, perche’ ne vale della vita della mia assistita e della sua bambina”. “No, non è razzismo, e’ solo idiozia. E’ la incompetenza di un organo amministrativo che non sa scegliere i componenti privati in ausilio della macchina giustizia”, conclude l’ avvocato.