Rilancio area industriale. Squillante: “Agevolazioni per le imprese”

L’area pip punta a diventare volano di sviluppo

Rilancio dell’area industriale con la Zes, pronte tutte le agevolazioni per le imprese nuove ed anche quelle già insediate. L’ area pip punta a diventare volano di sviluppo a Sarno tra semplificazioni amministrative, agevolazioni fiscali, prospettive di investimento come trend per rivoluzionare l’economia.

La giunta ha approvato lo schema di accordo per quella che mira ad essere, a tutti gli effetti, una crescita della competitività e più in generale rafforzamento di tutto il tessuto produttivo. A spiegarlo è l’assessore alla attività produttive e ai tributi, Francesco Squillante, che anticipa anche le novità sulle aliquote Imu.

L’Assessore Squillante

«Abbiamo approvato in giunta lo schema di accordo tra gli enti coinvolti nei procedimenti gestionali amministrativi di interesse della Zes Campania, la zona economica speciale. Sono aree nelle quali si applica una misura economica diversa, in cui sono previsti incentivi speciali a beneficio di tutte le aziende che in questo caso sono all’ interno dell’ area Pip. Parliamo di agevolazioni fiscali, semplificazioni amministrative. Ossigeno per il territorio, le imprese, le attività economiche.

Per quanto riguarda le aliquote Imu per il 2021, abbiamo ritenuto opportuno confermare quelle dello scorso anno, andando a predisporre anche una riduzione per le attività produttive. Tutte le imprese nascenti, così come quelle già esistenti, usufruiranno di una serie di agevolazioni, compresi i crediti di imposta»