Sarno. Fino al 20 febbraio chiuse le scuole dell’Infanzia, Primarie e Medie.

Il Sindaco Giuseppe Canfora, il Vice Sindaco Roberto Robustelli, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Gianpaolo Salvato, comunicano che è stata emessa un’ordinanza sindacale con la quale è stata sospesa l’attività didattica in presenza delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Medie di Sarno, dal 9 al 20 febbraio 2021, su segnalazione dell’Asl e dei singoli Dirigenti scolastici, in quanto sono in corso accertamenti relativamente ai predetti plessi scolastici. Nel frattempo, l’attività didattica continuerà con la modalità a distanza.

Si precisa, inoltre, che i poteri del Sindaco, dopo le sentenze del Tar Campania, non sono illimitati e possono essere esercitati solo in presenza di un aumento dei contagi che, al momento, non risultano negli istituti superiori, rispetto ai quali sono, comunque, in corso ulteriori valutazioni.