Sarno – Colpi di pistola contro l’ufficio postale. Si indaga

di Rossella Liguori

Pistolettate contro l’ufficio postale, è il secondo episodio in un mese. Si indaga a tutto campo a Sarno. Sono cinque i colpi di arma da fuoco esplosi contro la sede di Poste Italiane che si trova nella zona periferica di Episcopio.

Il fatto è accaduto nella notte tra domenica e lunedì e ad accorgersene è stato un impiegato che è arrivato sul posto ieri mattina, in via Francesco Paolo Pace. Il dipendente ha notato dei bossoli sulla strada, accanto allo porta di ingresso dell’ufficio. E’ scattata la denuncia al locale commissariato di Polizia di Stato, sul posto anche la scientifica per i rilievi del caso. Un episodio analogo si è verificato lo scorso 30 dicembre.

Contro la sede postale furono esplosi colpi dei colpi a salve e si parlò di persone a bordo di uno scooter, però mai identificate. Si indaga a tutto campo per capire se si tratti di un atto intimidatorio e se i due episodi siano collegati. In questo momento l’ ipotesi vagliata è che le due azioni siano state compiute dalle medesime persone.

Dalle prime indiscrezioni, pare che gli elementi al vaglio degli inquirenti non sono molti, ma che si stia puntando a intercettare fotogrammi interessanti dalle telecamere di videosorveglianza, anche di sistemi di privati cittadini. Intanto, i residenti della zona, alcuni ascoltati dagli investigatori, non si sentono al sicuro. Due sparatorie in un mese sono circostanze che destano grande preoccupazione in chi vive la zona.

Si chiedono maggiori controlli che certamente potranno essere garantiti solo attraverso un importante implemento di uomini e mezzi sul territorio. “E’ la seconda volta che accade in poche settimane – ha spiegato un residente di Episcopio – Sono episodi inquietanti e che spaventano. Chiediamo a chi di dovere di aumentare i controlli, la presenza delle forze dell’ordine soprattutto in periferia”.