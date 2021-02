Scafati. Al comune si va verso lo sciopero del personale.

E’ rottura tra il personale dipendente di Palazzo Mayer e l’amministrazione comunale. Proclamato lo stato di agitazione e chiesto, nel contempo, un nuovo tavolo di raffreddamento in Prefettura. Gli animi tesi erano già nell’aria, quando il 12 febbraio le sigle sindacali avevano, in videoconferenza, conferito in assemblea con i dipendenti dell’Ente scafatese. Successivamente, il giorno 15, le maestranze hanno interrotto il tavolo con la ragioniere capo Anna Farro. C’è palese insoddisfazione, e il rischio, oltre allo stallo dei servizi comunali (già ampiamente compromessi dal sott’organico) è lo sciopero generale.

La rivendicazione.

“La rivendicazione sottolinea e conferma l’inadeguatezza delle scelte operate fino ad oggi dall’Amministrazione Comunale di Scafati, le quali si riverberano su tutti i dipendenti, ove talvolta sono comandati a sopportare insostenibili carichi di lavoro e svolgere funzioni plurime e suppletive nei vari uffici comunali in assenza assoluta di conoscenza e formazione tecnica, generando grave pregiudizio della sicurezza dei luoghi di lavoro da “stress correlato” nonché del benessere organizzativo” scrivono a margine dell’assemblea i rappresentanti provinciali Ornella Zito (Cgil), Vincenzo Della Rocca (Cisl), Donato Salvato (Uil) e Angelo Rispoli (Csa).

Dito accusatore contro l’amministrazione comunale.

“Il tutto rappresenta e conferma l’inadeguatezza delle scelte operate dall’Amministrazione Comunale, ed in conformità al mandato ricevuto dai lavoratori ricevuto nell’assemblea del 12.02.2021, nel preannunciare una più ampia azione di tutela dei lavoratori rappresentati, non escludono d’intraprendere come richiesto dagli stessi una più incisiva azione di tutela dei propri rappresentati, nonché azioni di protesta con astensione dal lavoro ed eventuali mobilitazioni”. Un comune come Scafati, al servizio di oltre 50mila residenti, dovrebbe contare su circa 350 dipendenti, compreso una settantina di Vigli Urbani.

Pianta organica ridotta all’osso.

Ad oggi invece l’organico è sceso a circa 80, con una 30ina di caschi bianchi. Restano appena una 50ina di dipendenti a coprire l’enorme macchina amministrativa che comporta un Ente di simili dimensioni. Uffici accorpati, e laddove vi erano anche dieci dipendenti, oggi ne troviamo uno. E il più delle volte con mansioni multiple. Emblematico il caso dell’ufficio Tributi, dove in un anno da 12 si è arrivati a 4 dipendenti, alcuni dei quali prossimi anche loro alla pensione. Assunzioni che negli anni purtroppo non sono mai state effettuate. “Alla riunione di lunedi si era aperto un tavolo di trattazione per perseguire il risultato migliore per il piano del fabbisogno di personale – conferma l’assessore Nunzia Di Lallo – Il confronto ha fatto emergere delle posizioni divergenti che sono fisiologiche di ogni interlocuzione, ma che non devono farci perdere di vista il risultato finale che è quello di arrivare compatti verso la stessa soluzione, perseguendo lo stesso obbiettivo che è il bene dell’Ente comunale e dei nostri dipendenti”. Alta l’attenzione anche sulla recente riorganizzazione degli uffici della Polizia Municipale.

Adriano Falanga