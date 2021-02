Scafati. Una casa per Luigi, si attiva la macchina solidale.

Ha scosso l’opinione pubblica la vicenda di Luigi Inserra, l’invalido 70enne che tramite i media ha denunciato la sua difficile situazione. Beneficiario da anni di un immobile di edilizia popolare, non è riuscito mai a mettere piede in un appartamento a causa del mancato sgombero di decine di immobili occupati abusivamente, tra quelli di proprietà comunale e Iacp.

La storia di Luigi.

Inserra, invalido al 100%, vive con la moglie, anch’essa invalida e il figlio studente universitario in un immobile in via Calvanese. Sulla testa lo sfratto per fine locazione chiesto dai nuovi proprietari. “Non sappiamo dove andare, abbiamo diritto a una casa ma siamo stati dimenticati da tutti. Finiremo per strada” le parole della famiglia. “Abbiamo tutta l’intenzione di risolvere la questione degli sfratti dagli immobili comunali per consentire agli aventi diritto di prendere possesso degli alloggi loro assegnati, come nel caso del signor Inserra – l’intervento del sindaco Cristoforo Salvati – Era già in itinere, per volontà di questa Amministrazione, l’istituzione di un tavolo tecnico con tutti gli enti e le istituzioni competenti, compresa la Prefettura, che potesse avviare le procedure necessarie e risolutive”.

La risposta del sindaco Salvati.

Secondo il primo cittadino l’emergenza sanitaria e la burocrazia hanno rallentato tutto, come se il problema non fosse decennale, e dove neanche la Commissione Straordinaria è riuscita a risolvere. “Le amministrazioni comunali sono bloccate da normative statali e regionali che hanno, in un certo senso, messo un freno agli Enti che vogliono liberare gli alloggi comunali abusivamente occupati – aggiunge – Mi riferisco, per esempio, al Decreto “Milleproroghe” che ha prorogato al 30 giugno il blocco degli sfratti per i morosi e alla delibera di giunta regionale 524/2030 che prorogato dei termini per la presentazione delle domande di regolarizzazione delle occupazioni improprie, fissando la nuova scadenza al 31 marzo”. A interessarsi della delicata questione anche la deputata Virginia Villani, che ha personalmente sentito l’invalido e parlato con il sindaco.

Carichi da smaltire.

“La sola Polizia Municipale non può svolgere tutto il lavoro lasciato arretrato negli ultimi 15 anni – spiega la Deputata – È necessario intervenire tempestivamente: non possiamo permettere che una persona corretta, destinataria legittimamente di un alloggio popolare da oltre 11 anni, rischi di finire per strada. Inoltre, si tratta anche di un uomo con dei problemi di salute molto seri”. Le ordinanze di sfratto esistono, ma è la carenza di fondi che negli anni ha rallentato il tutto, tanto da rappresentare uno dei motivi che hanno portato il Comune allo scioglimento. Nonostante ciò, la situazione è rimasta immutata. “Ho chiesto al primo cittadino Cristoforo Salvati d’intervenire in merito a questa vicenda sollecitando la Procura a sostenere l’esecuzione degli sfratti negli alloggi popolari occupati dagli abusivi” continua l’onorevole Villani. Privatamente c’è anche chi, in queste ore, sta attivandosi per trovare una sistemazione alternativa agli Inserra.

Adriano Falanga