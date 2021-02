Elevare la tenenza dei Carabinieri al rango di Compagnia.

Scafati. Compagnia Carabinieri e antenne 5G. Ambrunzo interroga.

Due interrogazioni del consigliere comunale Michelangelo Ambrunzo, del gruppo “Sostiene Scafati – IPS”. Nella prima interrogazione Ambrunzo chiede l’elevazione a Compagina della locale Tenenza dei Carabinieri premettendo “che dalla lettura dei quotidiani, la cronaca fa emergere che da qualche anno Scafati è di nuovo attanagliata dalla morsa della delinquenza, assoggettata ad un aumento esponenziale di violenza che non mostra segni di cedimenti”. Ambrunzo sostiene che la situazione sia da connettere con i “tristi retaggi storici i Decreti di scioglimento del consiglio comunale di Scafati”. In considerazione del fatto che “ il fenomeno è ormai triste realtà, in quanto porta amaramente alla luce eventi capillarmente diffusi, nel centro e nelle periferie, di attività delinquenziali e che il numero degli uomini preposti al controllo è esiguo” Ambrunzo chiede al sindaco, l’opportunità di “dare risposta alla richiesta di sicurezza pubblica avanzata da più parti, chiedendo e proponendo al Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno il potenziamento locale Tenenza, elevando questo presidio al rango di Compagnia”.

Antenne per telefonia. Un regolamento ad hoc

La seconda interrogazione riguarda le rimostranze dei cittadini in merito al posizionamento e alla installazione un’antenna di telefonia mobile 5G. Ambrunzo mette in evidenza “che qualche mese fa una antenna all’insaputa dei cittadini è stata posizionata in via Poggiomarino su un manufatto privato; che è di questi giorni un dibattito sui social/cittadino circa una ulteriore installazione nella popolosa frazione di San Pietro in via Cristinelli”. Alla luce di queste indicazioni Ambrunzo evidenza che c’è un regolamento di disciplina delle installazioni delle antenne di telefonia anche sui suoli privati”.

Quindi per fare chiarezza “chiede l’elenco delle concessioni inerenti le installazioni attualmente presenti sul territorio comunale, la loro collocazione; se le concessioni rilasciate ottemperino quanto previsto dal regolamento comunale approvato con delibera (n 12 del 22-03-2006)”. E ancora chiede: “Se si prevede di aggiornare il proprio regolamento, con una mappa dettagliata e aggiornata delle aree sensibili; se si prevede di predisporre una rilevazione del fondo elettromagnetico di tutto il territorio comunale per poter valutare attentamente le evoluzione dell’inquinamento elettromagnetico; se non si ritiene opportuno il potenziamento dei controlli strumentali, utilizzando apposite centraline per il monitoraggio in continuo e per la valutazione dell’ esposizione media e di picco; se sia possibile la costituzione di un “tavolo della telefonia” partecipato dai cittadini per evidenziare le aree più opportune per ogni territorio in accordo con gli abitanti”.

