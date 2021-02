Scafati. Crolla una recinzione. Sfiorata la tragedia presso l’area mercato.

Crolla una recinzione. Sfiorata la tragedia presso l’area mercato di Viale Gloria per l’improvviso crollo di una recinzione che delimita la zona. L’imponente struttura in ferro si è abbattuta su una vettura in sosta. L’episodio è avvenuto verso le 20.40 di ieri. Solo per una fortuita coincidenza pere che il proprietario dell’auto, qualche istante prima aveva lasciato l’abitacolo per recarsi in un esercizio commerciale poco distante. La recinzione si sarebbe sradicata dalla base di cemento colpendo l’auto in sosta e provocando danni da quantificare.

I danni da accertare.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale Tenenza per accertare i danni e mettere in sicurezza la zona. L’area, oltre a ospitare il mercato settimanale, viene utilizzata da molti appassionati di runners che soprattutto nelle ore serali si recano nello spazio chiuso per praticare l’attività sportiva.

RedCro