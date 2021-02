Scafati. Formisano: preservare la scuola dell’infanzia.

Preservare la scuola per l’infanzia dalla chiusura disposta dal sindaco Cristoforo Salvati. E’ questa la proposta che Teresa Formisano ha protocollato al primo cittadino. “Considerato che l’ordinanza n. 8 del 14.02.2021 indirizzata: ai titolari gestori delle scuole di ogni ordine e grado della Città di Scafati, dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza a far data dal 15 fino 28 febbraio, lasciando pertanto aperti i servizi all’infanzia comprese le ludoteche – scriva la capogruppo di Forza Italia – Ritenuto che le scuole private non ricevono sussidi con le Ordinanze sindacali e che sono tra le categorie meno supportate e più in difficoltà in questo anno di emergenza Covid-19, ho chiesto, vista l’apertura delle ludoteche, di aprire per equità di trattamento, anche le scuole private e paritarie che, tra l’altro offrono un servizio utile ai genitori che lavorano, gestendo la fascia 0-6 anni”.





















I danni alle strutture educative.

Anche perché, il ragionamento della Formisano, oltre al danno per le strutture educative, sussiste anche quello arrecato ai genitori entrambi lavoratori. La chiusura degli istituti in presenza è conseguenza dell’allarme lanciato dai presidi degli istituti superiori, impossibilitati a far lezione per le decine di quarantene obbligatorie per una manciata di positivi. Una richiesta alla quale l’Asl ha dato due riscontri diversi in 24 ore. Il giorno prima non c’erano i presupposti, il giorno dopo invece si attestava la concretezza di una ripresa dei contagi, dovuta anche alla riapertura delle scuole.











“Condivido in pieno la richiesta del Dipartimento di prevenzione, l’unico deputato a fornire indicazioni di carattere sanitario che motivassero una nuova ordinanza sindacale per il ritorno alla Dad, onde evitare che un nuovo ricorso al Tar potesse poi disporne la sospensione. Resto convinto delle scelte fatte e di quelle che continuo a fare, perché sempre nell’interesse della comunità, a tutela della salute e della sicurezza di tutti. Il virus sta riprendendo a circolare” ha ribadito il sindaco. Del resto la più semplice in mancanza di alternative.

Adriano Falanga