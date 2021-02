Scafati. La storia di Luigi in attesa di un alloggio popolare.

“Un abusivo non paga, vive in un alloggio non suo tranquillo e beato e io che pago puntualmente, mi vedo a giorni cacciato di casa rischiando di perdere l’unica cosa che mi tocca per diritto: la casa”.

La storia di Luigi Inserra.

Luigi Inserra è gravemente invalidato, ha diritto a una casa popolare da anni, ma i mancati sfratti degli occupanti abusivi lo hanno lasciato fuori, ed oggi rischia di finire in mezzo ad una strada per fine locazione. Siamo in via Calvanese, in contrada Cappella, alle porte dell’area PIP. “Nel 2009 ho fatto domanda per l’assegnazione di casa popolare presso il Comune di Scafati, solo dopo 8 anni pubblicano la prima graduatoria provvisoria che mi vede al 3° posto, dopo qualche anno pubblicano graduatoria definitiva che mi vede al 4° Posto”. Stando alla disponibilità in essere al Comune di Scafati, Luigi a quest’ora dovrebbe occupare uno dei 50 alloggi di proprietà comunale, o i restanti di proprietà Iacp. Il condizionale è d’obbligo, perché ben oltre una decina di questi appartamenti sono occupati da non aventi diritto. C’è chi ne occupa due senza titolo, o chi dopo lo sfratto lo tiene occupato con proprio mobilio.

Le condizioni precarie di Luigi.

“Il mio grande problema è che mi trovo in un’abitazione umida e sotto sfratto – spiega Luigi – tengo a precisare che tale sfratto non è per mora, pago regolarmente l’affitto, ma mi trovo in questa situazione perché non mi è stato rinnovato il contratto dai nuovi proprietari”. E siccome si tratta di fine locazione, non sussistono i requisiti per la moratoria Covid. “Sono su una sedia a rotelle, con una moglie anche lei malata con varie patologie gravi e permanenti, con un figlio universitario”. E a prendersi cura degli anziani genitori è proprio il figlio Rosario. “Impossibile lasciarli soli, la situazione è drammatica, Io compatibilmente con gli studi mi dedico a tempo pieno a loro, ma se finiamo in mezzo a una strada, come faremo?” così il figlio Rosario.

Una situazione ben nota in Comune.

A Palazzo Mayer la situazione della famiglia Inserra è ben nota. L’edilizia popolare e l’occupazione abusiva degli immobili fanno parte di un intero capitolo del decreto di scioglimento. Sfratti mai effettuati, nonostante le puntuali ricognizioni fatte dall’ufficio Patrimonio. Sullo sfondo la carenza di fondi per eseguire in maniera coatta gli sgomberi. “Stiamo parlando di una situazione che va avanti da anni. Ora mi ritrovo in un periodo di Covid dove ho solo una stufetta per riscaldare me e la mia famiglia – aggiunge l’invalido – Non so fino a quando ancora riuscirò con la mia pensione a reggere visto che andiamo avanti solo con quella. Voglio che la situazione si risolva, non si può andare avanti così il comune deve darmi risposte e sicurezza. Come me ci sono tante altre persone ma per dignità non parlano, io sono stanco perché mi hanno tolto tutto anche la dignità, si sono dimenticati di me”.

Il sindaco latita.

Dice di non essere mai riuscito a parlare con il sindaco Luigi, mentre dall’ufficio casa “la risposta e stata sempre la stessa: ci stiamo muovendo, che ora ci sono degli abusivi, che si sta per liberare un’abitazione, poi il Covid”. Fatto sta che presto Luigi si ritroverà per strada.

Adriano Falanga