Scafati. Parcheggio Piazzale Aldo Moro: simbolo d’inefficienza.

Degrado e pericoli nella principale area di sosta cittadina. “Il parcheggio di piazzale Aldo Moro è uno dei simboli d’inefficienza della nostra città, e non solo da quando è in carica l’attuale amministrazione, a essere onesti. Amministrazione che, tuttavia, nulla ha fatto” dice il capogruppo consiliare di “Insieme per Scafati” Michele Russo evidenziando le molteplici criticità che caratterizzano l’area parcheggio situato al centro della città nei pressi della Villa Comunale. La scuola “Anardi” e Palazzo Mayer sede comunale.

Gestione poco oculata dell’area di sosta.

“In aree come questa il parcheggio è gestito in maniera economica ed efficiente con una sbarra e con pagamento all’uscita. Non si ha necessità di dover impiegare ausiliari che periodicamente più volte al giorno devono farsi il giro di tutte le auto per controllare” continua Russo. “Spreco di ore di lavoro e disagi per i cittadini che potrebbero pagare tranquillamente all’uscita. A Scafati è complicato anche questo” conclude il consigliere comunale.

RePol