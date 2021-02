Scafati. Pratiche di condono edilizio e permessi di costruire: sorteggiati i sei tecnici esterni

Questa mattina, nella stanza del responsabile del settore “Pianificazione e sviluppo del territorio”, ing. Nicola Fienga, si sono svolte le operazioni di sorteggio per la selezione di sei tecnici esterni ai quali saranno conferiti incarichi per la definizione delle pratiche di condono edilizio, di permessi di costruire ed accertamenti di conformità, quale attività di supporto al responsabile del procedimento. I sei professionisti sono stati individuati tra i 36 tecnici che erano stati selezionati da una commissione interna al settore ed inseriti nell’elenco costituito con determina dirigenziale n.5, a firma del responsabile, il 13 gennaio scorso.

“La procedura per l’individuazione dei sei professionisti – dichiara il Sindaco Cristoforo Salvati – è stata condotta nella massima trasparenza, a garanzia di tutti i tecnici inseriti nell’elenco. Ringrazio il responsabile del settore V, l’ing. Nicola Fienga, che dovrà ora effettuare tutti i necessari adempimenti propedeutici al conferimento degli incarichi. I tecnici esterni selezionati forniranno un supporto strategico agli uffici del settore per la definizione delle istanze relative ai condoni edilizi e ai permessi di costruire, sia ordinari che in sanatoria, consentendoci di accelerare le procedure per dare risposte ai richiedenti, molti dei quali sono in attesa da mesi, se non addirittura da anni”.