Scafati. Salvati pensa a Daniela Ugliano come assessore.

Rimodulazione di Giunta, nuovi gruppi consiliari, maggioranza allargata all’opposizione e CDA Acse. Sono questi i temi sul tavolo del confronto politico tra Cristoforo Salvati e la coalizione che lo sostiene. Si parte dalla Presidenza del Consiglio. Se è vero che il suo braccio destro Mario Santocchio è stato sfiduciato da sei consiglieri di maggioranza, è pure vero che i restanti nove sono disposti a rinnovargli la fiducia. Servono però, almeno per la terza votazione, 13 voti. Necessario quindi guardare alle forze di minoranza, quelle moderate, come ad esempio Antonio Fogliame e Nicola Acanfora. Una decisione necessaria, considerato che il gruppo dei sei, seppur non riuscisse a determinare un diverso Capo dell’Assise, comunque non potrebbe mai votare Santocchio, avendolo di fatto sfiduciato. Ma neanche i due voti possibili (ma non ancora scontati) provenienti dagli ex Forza Italia potrebbero garantire il quorum minimo richiesto per l’elezione.





















Recuperare consenso tra i dissidenti.

Allora l’obiettivo del primo cittadino è quello di recuperare voti all’interno del gruppo dei sei dissidenti, composto da Daniela Ugliano, Antonella Vaccaro, Anna Conte, Paolo Attianese, Camillo Auricchio, Pasquale Vitiello. Ieri mattina Salvati li ha incontrati nel suo ufficio. Doveva essere un incontro riappacificatore, ma così non è stato. Il primo cittadino ha posto sul tavolo la necessità di rimodulare la Giunta, e senza giri di parole ha comunicato ai sei la decisione di sostituire nell’esecutivo Grazia Ranucci con Daniela Ugliano. “Ho bisogno di gente che lavora sul territorio” ha detto, riferendosi in particolare a Conte, Attianese e Auricchio, garanti dell’avvocato di Nocera Inferiore. Salvati avrebbe sottolineato una serie di incongruenze nell’operato della Ranucci, ribandendo ai tre ex Fratelli d’Italia la rappresentanza del loro gruppo tramite Alfonso Di Massa in Giunta.











Strategie per spaccare i dissidenti.

La Presidenza del Consiglio è altra questione secondo il primo cittadino, chi ha velleità se la gioca in Consiglio Comunale, un messaggio destinato a Pasquale Vitiello. Del resto, il ragionamento del sindaco, i sei si sono uniti per la sfiducia a Santocchio, ma senza avere un accordo sul suo sostituto. Questo fa si che la Ugliano potrebbe accettare di entrare nell’esecutivo, permettendo lo scorrimento di lista di Identità Scafatese, facendo entrare il giovane Domenico Acunzo, vicino all’ex assessore Stefano Cirillo. Una pedina in più per la tenuta della maggioranza.













Pasquale Coppola in giunta.

Non solo, in Giunta ci sarebbe posto anche per Pasquale Coppola, purché si riesca a trovare qualcuno che ne rivendichi la sua presenza. Da qui l’ipotesi di un gruppo autonomo composto da Ida Brancaccio e Antonio Carotenuto. Una soluzione che toglierebbe “terreno” ad Arcangelo Sicignano, in favore del più esperto e veterano Coppola, riabilitato dopo l’archiviazione della sua posizione del processo “Sarastra”. E gli scontenti? All’orizzonte la costituzione del DDA ACSE, Scafati Sviluppo e della nascente azienda consortile per le politiche sociali. Oltre a una candidatura per le future provinciali.

Adriano Falanga