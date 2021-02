Scafati. Tributi: Federconsumatori bacchetta l’amministrazione.

“Da 20 anni che operiamo sul territorio non abbiamo mai visto uno scollamento tra cittadini e istituzioni comunali così lontano. È una vergogna assoluta”. Non usa mezze parole Michele Arpaia, portavoce dello sportello Federconsumatori di Scafati. Si dice profondamente dispiaciuto, ma soprattutto preoccupato, per quanto riguarda l’impossibilità di avere un confronto con l’ufficio Tributi.

Le cartelle pazze.

Sullo sfondo naturalmente il filone delle cartelle pazze arrivate sul finire del 2020 agli scafatesi. Tributi relativi all’anno 2015, e quindi a rischio prescrizione. Considerati i tempi ristretti e la carenza di personale, l’ufficio Fiscalità Locale ha affidato l’incarico a una società esterna. Fatto sta che la banca dati non era del tutto aggiornata, comportando una discreta percentuale di errori. Secondo il sindaco Cristoforo Salvati “rientriamo in percentuali fisiologiche”, ma il disagio non è tanto nell’errore, bensì nell’impossibilità di essere ricevuti dagli impiegati.





















Il Comune aveva invitato i contribuenti a presentare istanza in autotutela, ma non avendo personale per rispondere a tutti nei tempi, passati i 60 giorni il ruolo diventava esecutivo e nonostante l’errore, risultava impossibile ricorrere in Commissione Tributaria. Per fronteggiare la richiesta di appuntamento, Palazzo Mayer aveva sottoscritto un accordo con i professionisti del settore, aggiungendo per tre giovedì consecutivi, ulteriori due ore dedicate al ricevimento.











La rabbia di Arpaia.

“È già questo ci ha dato un fastidio esagerato, perché oltre al danno delle notifiche, anche la beffa di pagare i professionisti per risolvere i problemi – aggiunge Arpaia – quando siamo riusciti a parlare telefonicamente con un operatore, ci è stato risposto che gli appuntamenti erano esauriti, e se ne riparlava a maggio. Come Federconsumatori abbiamo mandato una mail alla dirigente per avere spiegazioni e se era possibile allungare i giovedì per gli appuntamenti ma ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta”. Non resta che fare ricorso in Commissione Tributaria. “Il ricorso richiede l’assistenza di un professionista, e ha costi spesso sproporzionati rispetto all’importo da sgravare. È una ingiustizia”. Intanto a Palazzo Mayer si cerca un nuovo responsabile per l’ufficio Tributi, dopo che la dirigente Maddalena Di Somma ha chiesto e ottenuto un’aspettativa di legge di due anni.

Adriano Falanga