Scafati. Viola l’obbligo di dimora, fermato dalla Polizia locale

Durante un ordinario servizio di pattugliamento a piedi in via Nazionale, gli agenti della polizia locale hanno fermato un soggetto risultato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in un comune del napoletano. L’uomo era alla guida di un’auto priva della targa anteriore. Il particolare ha indotto gli agenti ad effettuare un controllo dal quale è emerso che il veicolo era sprovvisto di assicurazione. Grazie ad ulteriori e successive verifiche, condotte in collaborazione con i carabinieri della Tenenza locale, gli agenti del comandante Salvatore Dionisio hanno accertato che il soggetto fermato era gravato da obbligo di dimora in un comune del napoletano e che, pertanto, aveva violato la misura cautelare che gli era stata applicata dalla Procura di Torre Annunziata.

“Grazie ad un’importante collaborazione con l’Arma dei carabinieri – spiega il comandante Salvatore Dionisio – è stato possibile accertare l’identità di questo pregiudicato gravato da misura cautelare per il quale è scattato il sequestro del veicolo, la denuncia in stato di libertà e una sanzione per oltre mille euro. Ringrazio il comandante della tenenza dei carabinieri Gennaro Vitolo per la cortese collaborazione istituzionale. Ai miei agenti va un plauso ed un invito a non lasciare mai nulla al caso e ad operare sempre con la massima professionalità”.

“La maggiore presenza dei vigili in strada – dichiara il Sindaco Cristoforo Salvati – sta dando i suoi frutti. Non possiamo che esserne soddisfatti, ribadendo la necessità di proseguire in tale direzione, migliorando sempre, incrementando i controlli, facendo percepire alla gente la presenza dello Stato sul territorio, a tutela della legalità. Ringrazio i nostri agenti, il comandante Salvatore Dionisio e l’Assessore alla Polizia locale Alfonso Di Massa, per il prezioso lavoro che sta svolgendo”.

“Colgo l’occasione – aggiunge l’Assessore alla Polizia locale Alfonso Di Massa – per ribadire il mio grazie a tutti i nostri agenti che fanno squadra in maniera efficace e che si impegnano ogni giorno per essere al servizio della cittadinanza, in maniera positiva e propositiva. Bisogna, ovviamente, ancora lavorare per migliorare, ma siamo sulla buona strada”.