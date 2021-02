Schianto in autostrada, sequestrata la salma del 21enne

Indagini in corso per lo schianto fatale

Ci sono ancora indagini in corso per stabilire con esattezza la dinamica dell’incidente mortale avvenuto l’altro ieri sera sull’ autostrada A/3, in direzione di Salerno, in prossimità della galleria che precede lo svincolo di Nocera Inferiore.

La Polo su cui viaggiavano i quattro ragazzi ha sbandato, finendo fuori strada e andandosi a schiantare contro il guardrail, dopo aver impattato un’ altra auto.

Conferito l’incarico al medico legale

La procura di Nocera Inferiore ha disposto il sequestro della salma del 21enne di Tramonti morto sul colpo in seguito all’ impatto. Luca Buonocore che viaggiava a bordo di una Volkswagen Polo insieme ad altri tre colleghi di lavoro, rimasti feriti. Nei prossimi giorni sarà sicuramente conferito l’incarico al medico legale per l’autopsia.