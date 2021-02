Scuole e COVID. Prime chiusure nell’agro dopo raccomandazioni regionali.

Verso una complessiva proroga della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nell’agro per epidemia. Tanti i sindaci che in queste ore stanno recependo le raccomandazioni del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Le prime chiusure nell’agro.

I primi cittadini di Corbara, Sant’Egidio del Monte Albino, San Valentino Torio e Castel San Giorgio hanno già preventivamente adottato i provvedimenti per la chiusura delle scuole. Restano chiuse anche le scuole a Roccapiemonte e San Marzano sul Sarno. Nei grandi centri come Angri, Pagani e Nocera Inferiore sono attese decisioni nelle prossime ore. Scafati riapre per ordinanza TAR ma c’è preoccupazione in città per l’aumento dei contagi COVID.

Aldo Severino

La conferenza stampa dei sindaci di Corbara e Sant’Egidio del Monte Albino