Tragico impatto in autostrada. Muore un 20enne di Tramonti, feriti i tre amici che viaggiavano in auto con lui. Uno di loro è in gravi condizioni. È accaduto ieri sera, poco dopo le 20.30, all’ altezza del chilometro 34,500 dell’ autostrada A/3, tra Angri e Nocera Inferiore, in direzione di Salerno.

La ricostruzione dell’incidente

Ancora da chiarire la dinamica dell’ incidente su cui stanno cercando di fare chiarezza gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Angri, intervenuti sul posto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto cui viaggiavano i quattro amici, una Volkswagen Polo, avrebbe sbandato improvvisamente, in fase di sorpasso, prima d’impattare un’altra vettura e finire poi contro il guard-rail, ribaltandosi.Una prima ipotesi che dovrà essere accertata anche alla luce degli esiti dei rilievi eseguiti dagli agenti della Polstrada, coordinati dal comandante Alfredo Rosalba.

Per Luca Buonocore, che avrebbe compiuto 21 a settembre, residente a Tramonti, non c’ è stato nulla da fare. È morto sul colpo. I suoi tre amici sono finiti in ospedale, uno di loro è ricoverato in gravi condizioni all’ Umberto I di Nocera Inferiore.