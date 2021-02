Un bambino di 4 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Casal Velino, nel Salernitano. Il piccolo si trovava a bordo di un’automobile insieme con alcuni familiari quando, per cause in corso di accertamento, la vettura è finita fuori strada. I soccorsi dei sanitari del 118 sono risultati vani per il bimbo mentre ancora non si conoscono le condizioni delle altre due persone che si trovavano all’interno dell’autovettura Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania. (ANSA).