È l'Asl di Salerno l'azienda sanitaria della Campania che al momento fa registrare il numero più alto di over 80 prenotati per la vaccinazione

Vaccino, già prenotati 24mila ultraottantenni.

È l’Asl di Salerno l’azienda sanitaria della Campania che al momento fa registrare il numero più alto di over 80 prenotati per la vaccinazione, con 24mila292 già in lista di attesa. Parliamo di circa un terzo dell’ esercito dei 70mila nonnini appartenenti a questa fascia d’ età, a cui vanno sottratti gli ospiti – circa un migliaio – delle case di riposo e delle Rsa accreditate. In provincia, infatti, circa 35mila anziani sono nella fascia d’ età tra gli 80 e gli 84 anni, 22mila e 600 in quella tra gli 85 e i 89, quasi 12mila over90 e 195 ultra 90enni.

Tra i prenotati, al momento, 5mila526 sono di Salerno città, seguiti da 1.084 cavesi, 1.024 battipagliesi, 936 vecchietti di Nocera Inferiore, 824 di Eboli, 581 di Scafati, 565 di Pontecagnano, 457 di Agropoli, 409 di Pagani, 401 di Angri e così a scendere