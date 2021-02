VIDEO – Angri in love: San Valentino è un regalo fatto in città

Angri in love: San Valentino è un regalo fatto in città.

Angri in Love. L’iniziativa promossa dalla Confesercenti Angri e patrocinata dall’Assessorato al Commercio tenta di dare uno slancio alle attività di vicinato messe in crisi dalla emergenza sanitaria che ormai dura da circa un anno. La festa degli innamorati coinvolge quasi tutti e spesso fa la fortuna delle attività commerciali, che hanno l’occasione di vendere oggetti che poi saranno donati alla propria anima gemella.































Fare rete per promuovere il commercio locale.

In questo contesto la Confesercenti Angri ha voluto promuovere “Angri In Love” invitando tutti i commercianti, a unirsi, facendo rete e addobbando strade, con cuori, luminarie, fiocchi e abbellendo le loro vetrine per meglio accogliere la clientela in questo periodo, già complicato e difficile. L’iniziativa parte dal Prolungamento di Corso Italia dove tutti i commercianti hanno già installato cuori e addobbato vetrine a tema.

Il servizio è di Tiziana Zurro