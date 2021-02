VIDEO – Angri. Mensa dei Poveri, ecco dove sorgerà il sogno di Don Luigi

Angri. La mensa dei Poveri, ecco dove sorgerà il sogno di Don Luigi.

La mensa dei poveri sarà realizzata nel parco “Fusco” di Via Alveo Sant’Alfonso nell’area attualmente gestita dalla Parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli e dal gruppo scout Angri II.





















Un sogno lungamente accarezzato.

Un progetto presentato nel 2019 al comune e portato avanti con tenacia e impegno costante da Don Luigi La Mura, parroco della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. Il Comune, ha pubblicato un avviso pubblico per la realizzazione economica a proprio carico di una struttura da adibire a centro scout e mensa per i poveri individuata in un lotto di proprietà comunale in via Alveo Sant’Alfonso. Il progetto dovrebbe rappresentare il motore per la realizzazione di un’idea che ha già da qualche tempo coinvolto intera comunità, trascinata dall’entusiasmo dei componenti dell’associazione “I ragazzi di Don Luigi La Mura”.











Una zona centrale.

La struttura sorgerà in un punto centrale della città proprio a ridosso di Via Adriana, Via Alveo Sant’Alfonso e Via Cervinia e Don Luigi vede lontano anche per i suoi scout…

Il servizio è di Aldo Severino