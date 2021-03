Noleggio lungo termine, quali documenti occorrono

Il noleggio a lungo termine di un’automobile è una soluzione moderna e ormai utilizzata da molti automobilisti. Molti sono i vantaggi di questa formula ma tante sono anche le perplessità che insorgono. Una di queste è sapere quali sono i documenti necessari per noleggiare un’auto a lungo termine.

Documenti che occorrono per noleggiare un’auto a lungo termine? Ecco quelli necessari.

Per un libero professionista, titolare di una ditta individuale o socio di una società di persone occorrono documenti di identità (carta di identità, codice fiscale) in corso di validità; attribuzione p. iva (per i liberi professionisti); visura camerale aggiornata al massimo da 6 mesi; Modello Unico e ricevuta di presentazione; modulo UBO – Dichiarazione dati Beneficiario Ultimo e altri rappresentanti (per società di persone); quadro IP Dichiarazione IRAP SP e ricevuta di presentazione (per società di persone).

Per le società di capitali, invece, sono necessari documenti di identità del firmatario (carta di identità, codice fiscale) in corso di validità; visura camerale aggiornata al massimo da 6 mesi; bilancio ultimo depositato completo di nota integrativa più ricevuta di presentazione; modulo UBO – Dichiarazione dati Beneficiario Ultimo ed altri rappresentanti (per società di persone).

Come privato e con reddito derivante da lavoro dipendente servono documenti di identità (carta di identità, codice fiscale) in corso di validità; ultime due buste paga ed ultimo CUD.