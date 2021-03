Postamat obsoleto a San Marzano sul Sarno, Poste italiane risponde a Noi sempre tra voi

Sportello bancomat dell’ufficio postale di San Marzano sul Sarno, i vertici di Poste italiane replicano al gruppo di opposizione “#Noi sempre tra voi”. Dopo le lamentele relative allo sportello automatico, è arrivata la risposta dell’azienda. “Vogliamo assicurare di aver segnalato alla filiale quanto rappresentato e che i vostri rilievi saranno oggetto di valutazione per predisporre tutti gli interventi utili a migliorare le condizioni del servizio, al fine di ottimizzare le nostre prestazioni”, si legge nella nota inviata dall’assistenza clienti. “Siamo contenti che Poste italiane possa aver preso in carico la nostra segnalazione. Migliorare il funzionamento del Postamat vuol dire ridurre gli assembramenti e anche le occasioni di contagio. Un primo intervento sul Postamat è stato fatto nel sostituire il processore interno, hanno spiegato i consiglieri comunali Colomba Farina, Vincenzo Marrazzo e Maria Calenda.

La nota tecnica

“Quindi oltre a dare una risposta, i tecnici di Poste hanno anche agito in qualche modo, pure se il nostro intento era quello di far sostituire integralmente il postamat. Ora speriamo in un ulteriore intervento celere anche in tal senso”.

Pertanto, i consiglieri comunali di San Marzano sul Sarno hanno rinnovato l’invito affinché venga sostituito anche lo sportello esterno, predisponendo pure un secondo sportello Postamat con servizi più innovativi al fine di evitare file e assembramenti.