SCAFATI. Ha solo 11 mesi il più piccolo positivo al Covid19

Ha solo 11 mesi il piccolo scafatese risultato positivo ad un tampone antigenico nello scorso weekend. Allertato l’ufficio di prevenzione territoriale ed il pediatra, il bambino sta apparentemente bene e non ha palesato sin qui sintomi se non fosse per qualche decimo di febbre. Nei prossimi giorni la famiglia sarà contattata dall’unità di crisi del Distretto 61 e convocata presso l’USCA di Scafati sita in Via Vitiello, presso il Polverificio Borbonico, per sottoporsi a tampone molecolare per accertare i tempi di negativizzazione ed ottenere la conseguente liberatoria che svincoli dalla quarantena.