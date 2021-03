Vaccino Covid, De Luca: “Recuperare le dosi in Campania”

Vaccino Covid, De Luca: Appello a Garavaglia per recupero dosi Campania

“Mi auguro che a partire da fine marzo, dopo che avremo completato la vaccinazione per gli ultra 80enni e al personale sanitario, si recuperi il criterio molto semplice affermato dalla Regione Campania, un cittadino un vaccino”.

Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto da remoto agli Stati generali del turismo, che si sono tenuti oggi a Sorrento. “Faccio appello al ministro Garavaglia affinché si agisca di questo piano. La Campania – incalza il governatore campano – dovrà recuperare le decine di migliaia di dosi in meno che ha ricevuto rispetto a Regioni che hanno in qualche caso un milione e mezzo di abitanti in meno della Campania”.

“Mercato nero nella distribuzione”

De Luca poi sottolinea: “Abbiamo registrato nelle scorse settimane una sorta di mercato nero nella distribuzione dei vaccini. La Regione Campania si è battuta per l’ affermazione di un criterio molto semplice, ma siamo in un Paese nel quale anche l’ affermazione di un criterio come ‘un vaccino per un cittadino’ si fa fatica a rispettare”.