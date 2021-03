VIDEO – S.Marzano. Aumento contagi COVID, l’appello di Iaquinandi

S.Marzano. L'aumento dei casi e la percentuale della variante inglese sono dati che fanno riflettere come spiega il vice sindaco Marco Iaquinandi





















San Marzano sul Sarno. Aumento contagi COVID, l’appello di Iaquinandi

Anche a San Marzano sul Sarno non si arresta la curva del contagio da COVID. Il forte aumento dei casi e la percentuale della variante inglese sono dati che fanno riflettere come spiega il vice sindaco della città sanmarzanese Marco Iaquinandi.















Il vice sindaco Marco Iaquinandi anticipa che saranno intensificati da parte della Polizia Locale i controlli e il rispetto delle restrizioni previste dal decreto anti Covid. Appelli sono stati rivolti anche al Prefetto per azioni congiunte più efficaci.











L’importanza del sistema di videosorveglianza

Iaquinandi, nelle attività di prevenzione, sottolinea l’importanza del sistema di videosorveglianza cittadina collegato al comando di Polizia Locale, un sistema capace di fare la differenza nel monitoraggio in remoto dei punti strategici della città. L’amministrazione comunale è pronta a mette a disposizione delle autorità sanitarie luoghi sicuri del territorio per organizzare il punto vaccinale referenziale della città in previsione del piano vaccini che nei prossimi mesi necessiterà di un sistema capillare proprio nelle varie realtà cittadine.

Il servizio è di Tiziana Zurro