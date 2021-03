Angri.Progetto di riqualificazione di Corso Italia e relativa gestione parcheggi.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO.

I sottoscritti De Simone Marco, Del Sorbo Giuseppe e Milo Alberto in qualità di

Consiglieri Comunali e nell’esclusivo interesse della cittadinanza, in merito al

progetto di riqualificazione di corso Italia (ex primo circolo) e relativa gestione

parcheggi, con la presente

CHIEDONO

i seguenti chiarimenti.

1) Al progetto preliminare, oggetto di gara, manca la relazione geologica

obbligatoria ai sensi dell’art.23 comma 6 D. Lgs 50/2016: perchè?

2) Al progetto preliminare, oggetto di gara, manca la verifica e validazione

obbligatoria ai sensi dell’art.26 comma 8 D. Lgs 50/2016: perchè? Oltre a

disattendere la normativa vigente, la mancanza della relazione geologica

sarebbe stata evidenziata dalla società incaricata di verificare e/o dal RUP

incaricato di validare il progetto, evitando di causare le ben note

problematiche che hanno portato ad un enorme aggravio dei costi a danno

dell’Ente. Ascrivibili a chi?

3) La Giunta, con propria Delibera n°51/2020, mentre approva 3 studi di

fattibilità, “prende atto e accetta” il progetto definitivo, reinserendolo nel

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022, come se fosse una

nuova opera, quando invece era già in corso di esecuzione, essendo già stato

sottoscritto il contratto nel Febbraio 2019 e quindi non sarebbe dovuto

essere inserito in quell’elenco: perché è stato inserito?

4) La Giunta, con propria Delibera n°64/2020, approva la relazione integrativa

al progetto definitivo, nella quale il RUP, senza averne le qualifiche, accetta

passivamente le conclusioni della relazione geologica, senza firma del

professionista, da parte del concessionario, quando poteva incaricare un

tecnico qualificato per la verifica di tale elaborato, giacché la stessa

relazione ha prodotto un notevole incremento dei costi dell’intervento,

determinando di fatto un minore vantaggio per la collettività: perchè?

5) La Giunta, con propria Delibera n°64/2020, approva la relazione integrativa

al progetto definitivo, nella quale il RUP, senza averne le qualifiche,

esprime pareri di coerenza e di giustificazione del Piano Economico

Finanziario: perchè?

6) Nel verbale della riunione operativa del 04/06/2020, citato nel rapporto

intermedio, il RUP impone alla società di verifica e validazione del progetto

di escludere dal giudizio tutti i documenti relativi agli aspetti economici e

di sostenibilità economica del progetto: perchè?

7) Nel rapporto intermedio, al punto 17 si dice esplicitamente “Occorre

acquisire idonea documentazione rilasciata dal competente Ufficio del

Comune di Angri circa la conformità urbanistica dell’intervento secondo la

configurazione progettuale recepita ed approvata dall’Amministrazione con

Delibera di Giunta Comunale n.64 del 28.05.2020”. Non è stato richiesto

nulla all’Ufficio Urbanistica: perché?

8) In risposta a tale osservazione, sempre nel rapporto intermedio al punto 17,

si dice che “il progettista ha fatto dichiarazione specifica allegata alla

Relazione Generale All.2”. Nella relazione del progettista però è stata

omessa dalle norme tecniche di attuazione di zona la dizione “e con

l’obbligo di rispettare i seguenti limiti: Sp (superficie permeabile) ≥ 40%

Sf; Dc (distanza dai confini) ≥ m 6,00”. Sono stati rispettati questi

parametri?

9) Dalle norme tecniche di attuazione si legge che l’area è destinata “ad

attrezzature, pubbliche o di uso pubblico, di interesse comune, a scala

locale o di quartiere, quali ambulatori e consultori, biblioteche, centri

sociali, centri culturali e museali, uffici amministrativi, mercati rionali,

nonché le aree per attrezzature religiose (chiese ed edifici parrocchiali,

ecc”. Nel progetto di legge che si realizzeranno una serie di eco-stand “da

destinare ad attività commerciale”. Ma dalle norme non si legge la

possibilità di attività commerciale: è legittimo?

10) L’art. 165 coma 3 del D. Lgs 50/2016 cita: La sottoscrizione del contratto

di concessione può avvenire solamente a seguito della approvazione del

progetto definitivo e della presentazione di idonea documentazione inerente

il finanziamento dell’opera. In contrasto sia con la Legge che con il bando

ed il disciplinare di gara, il Contratto è stato firmato a Febbraio 2019, mentre

il progetto definitivo è stato approvato solo a Luglio 2020 dalla Giunta

Comunale con Delibera n°104/2020: perché?

Questa situazione è tanto più grave proprio in virtù della cosiddetta

“sorpresa geologica”, che, senza contratto firmato, avrebbe consentito al

Comune di rinunciare all’opera o assumere determinazioni più idonee senza

vincoli contrattuali e nell’interesse della collettività.

11) Nel periodo intercorso dal bando di gara del 2017 fino all’approvazione del

progetto definitivo nel 2020 sono stati variati sia il CIG che il CUP: perchè?

12) Nell’offerta dell’appaltatore viene inserita la possibilità di vendere box auto,

non prevista dal bando di gara, e riducendo la superficie dei parcheggi a

rotazione, senza che vi sia un piano delle alienazioni che lo preveda: perchè?

13) Nel progetto definitivo viene ampliata l’area di intervento di

riqualificazione di circa 6/700 mq: perchè? E in base a quale Delibera di

Consiglio Comunale è stata concessa questa variazione?

14) Con la Delibera di Giunta n°77/2020 veniva deliberato di “dare atto che si

procederà alla redazione del rapporto conclusivo da parte della società

incaricata al fine della successiva approvazione del progetto definitivo da

parte dell’Organo Giuntale”. Eppure l’Organo Giuntale, con Delibera

n°104/2020, ha approvato il progetto definitivo prima che questo rapporto

conclusivo fosse redatto dalla società incaricata: perché?

15) Con la Delibera di Giunta n°104/2020 veniva deliberato di “dare atto che

la copertura finanziaria per l’intervento di cui trattasi è assicurata

mediante fondi derivanti da finanza di progetto”, omettendo di dire che

invece vi sono anche contributi pubblici, quali la gestione dei parcheggi e la

cessione dei box auto: perché?;

16) Ai sottoscritti appare poco comprensibile la dicitura “accettare un progetto”,

quando nel lessico corrente degli atti deliberativi gli organi approvano,

quando verificati e validati dagli organi deputati alla gestione tecnicoamministrativa: cosa significa e perché?;

17) Analogamente, nella Delibera di Giunta n°104/2020 si legge e citiamo

testualmente “detta documentazione ufficializza i progetti finora acquisiti e

approvati”. Cosa significa e perché si utilizza tale lessico? Tra l’altro non

era stato approvato alcun progetto definitivo prima della Delibera di Giunta

n°104/2020;

18) Il progetto definitivo normativamente deve essere approvato solo dalla

Giunta Comunale, quindi l’iter si riterrebbe concluso con la Delibera di

Giunta n°104/2020, che invece viene portata inspiegabilmente

all’approvazione del Consiglio Comunale nel mese di Agosto 2020: perchè?

19) Il Consiglio Comunale, con la Delibera n°46/2020, prende atto della

Delibera di Giunta Comunale n°104/2020 di approvazione del progetto

definitivo di cui alle Delibere di C.C. n°51/2020, n°64/2020 e n°76/2020, le

quali riportano i protocolli di acquisizione degli atti tecnici presentati dalla

società concessionaria, sulla base del solo rapporto intermedio di verifica,

perciò privo di conformità urbanistica, rapporto conclusivo di verifica, della

validazione del RUP e riportanti CUP e CIG diversi da quelli posti sul bando

di gara: PERCHE’?

Due considerazioni.

Da un punto di vista procedurale appare ai sottoscritti come, in corso di

realizzazione di un’opera già contrattualizzata, se ne sia stravolto completamente il

contenuto e, di conseguenza, si sia cercato di farlo sembrare un nuovo progetto

(inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche, modifica CIG e CUP)

e si sia cercato di dare una grossolana legittimazione postuma (nuovo passaggio in

Consiglio Comunale) ad atti amministrativi impropri, che non possono essere

sanati.

Nell’intera vicenda è venuto meno, in ogni momento, il contraddittorio da parte del

Comune con il Concessionario, “prendendo atto e accettando” tutto ciò che il

Concessionario proponeva, nel suo esclusivo interesse e a danno della collettività.

Marco De Simone

Giuseppe Del Sorbo (1971)

Alberto Milo