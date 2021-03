COVID. Salerno e provincia ora sono a elevato rischio zona rossa

Salerno e provincia sono a elevato rischio zona rossa. I casi da positività COVID non conoscono nessuna flessione e il rischio di diventare zona rossa prima che lo diventi tutta la regione resta molto concreto già dalla prossima settimana. Oltre a Salerno altre 23 province italiane hanno superato la soglia dei contagi di 250 ogni 100 mila abitanti che richiede, secondo i nuovi parametri, precauzionalmente la chiusura delle scuole.

I dati di Youtrend

I dati, non di certo positivi, emergono da un’analisi di Youtrend, che prende in considerazione i dati della Protezione Civile. La decisione finale sulla proclamazione delle nuove zone rosse, spetta all’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Se la chiusura degli istituti scolastici sarà a livello provinciale, come sembra al momento probabile, secondo le stime Youtrend, già da lunedì anche nella provincia di Salerno potrebbe esserci un’estesa zona rossa che coinvolgerebbe in maniera incisiva anche il territorio dell’agro nocerino sarnese. Zona rossa che fermerebbe anche altre attività commerciali e imporrebbe misure di controllo molto restrittive, analoghe a quelle attuate esattamente un anno fa.

RedCro