Fratelli D’Italia. Nuovo prestigioso incarico per Marco Iaquinandi

I vertici del partito Fratelli d’Italia hanno nominato responsabile Enti Locali il consigliere provinciale Marco Iaquinandi.

“Ringrazio per la nomina l’onorevole Edmondo Cirielli, il senatore Antonio Iannone e il commissario provinciale Giuseppe Fabbricatore. L’esperienza sinora maturata negli enti locali potrà senz’altro essere utile insieme a dati e competenze per individuare percorsi che puntino a proposte concrete di miglioramento dei servizi comunali per cittadini ed imprese. Occorre, infatti, lavorare a nuovi modelli di governo del territorio ed organizzazione di servizi, garantendo risorse economiche e umane e rivedendo i sistemi attuali per migliore efficienza ed efficacia degli enti locali”- così dichiara Marco Iaquinandi.

