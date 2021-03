Nocera Inferiore. L’ Usca non risponde ai cittadini, il Sindaco interviene personalmente verificando il disservizio prodotto

Nocera Inferiore. L’ Usca non risponde ai cittadini, il Sindaco interviene

COVID. Il sindaco Manlio Torquato, ricevute numerose segnalazioni di cittadini che lamentavano l’ impossibilità di mettersi in contatto tramite i contatti telefonici forniti dall’Asl per ottenere assistenza dalle Usca territoriali di competenza, ha provveduto personalmente a contattare i numeri forniti alla cittadinanza.

Verifica personale del sindaco Torquato

Ha constatato, purtroppo, l’ impossibilità di ottenere l’assistenza sanitaria in quanto gli stessi erano inaccessibili. Pertanto reputa grave la situazione riscontrata a fronte del peggioramento dello scenario epidemiologico in corso. Formalizzerà una richiesta di chiarimenti per l’immediato ripristino del servizio all’ utenza.