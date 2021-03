Nola. Rapina in banca: 4 rapinatori sono stati arrestati

Rapina in banca a Nola: 4 rapinatori sono stati arrestati

Tre uomini con il volto coperto si sono introdotti nella Banca popolare vesuviana di Nola (Napoli) alle 13.30. I rapinatori con taglierini alla mano hanno minacciato il direttore e si sono impossessati di poco più di 9mila euro. Intanto dalla banca è partito l’alert al commissariato di polizia di Nola.

Il colpo al bancomat

I 3 erano in attesa che venissero ricaricati i bancomat. Intanto sono arrivate sul posto le volanti che hanno tratto in arresto i tre rapinatori. Una quarta persona, il palo, alla guida dell’auto, si è dato alla fuga lungo la strada statale 7bis, inseguito da una volante. L’uomo all’altezza di Acerra ha perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata. Non è in pericolo di vita. Tutti e 4 sono originari di Giugliano in Campania (Napoli) e con procedenti penali.

