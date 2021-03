Pompei. Amministrazione Comunale ferma. Sindaco e Presidente del Consiglio positivi al Covid19.

Sono risultati positivi al tampone rapido per accertamento di coronavirus il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio e il presidente del consiglio comunale Giuseppe La Marca; attualmente hanno effettuato anche il tampone monocromatico e attendono il risultato. Immediatamente è partito l’accertamento di salute di tutto il ceto dirigente del Comune di Pompei: Giunta amministrativa e collegio dei dirigenti. Ricordiamo che già l’assessore Cascone è ricoverato per Covid dopo aver perso la mamma per lo stesso male. Si teme un fermo della direzione della macchina comumale anche se ci sono ancora i numeri per procedere per decretazioni di urgenza in riunioni di giunta presiedute da Andreina Esposito.