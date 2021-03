VIDEO – Angri. COVID-19: Piano vaccinale, i dubbi del sindaco Ferraioli

Angri. COVID-19: Piano vaccinale, i dubbi del sindaco Cosimo Ferraioli

L’amministrazione comunale Ferraioli ha individuato l’area vaccinale ed è quella nello spazio retro stante il distretto sanitario 61, a Fondo Rosa Rosa, area degli ex prefabbricati post sisma 1980 dove sono collocati anche l’AVIS, la medicina territoriale e il 118. In un tempo relativamente ragionevole, dovrebbero iniziare le operazioni di vaccinazione soprattutto per gli anziani, per i docenti delle scuole e le altre categorie interessate dall’iniezione in questa prima fase della somministrazione del vaccino, disponibilità del vaccino permettendo.

La preoccupazione dei sindaci

A preoccupare maggiormente i sindaci del comprensorio è proprio la carenza dei vaccini nelle disponibilità dell’Azienda sanitaria locale Salerno. Il sindaco Cosimo Ferraioli è un po’ il portavoce spontaneo del nuovo disagio generalizzato anche nelle altre realtà locali. Difficile fare proiezioni sulla totale copertura vaccinale della popolazione residente proprio a causa anche delle criticità riscontrate dal piano vaccinale anti Covid che sono strettamente di natura organizzativa, distributiva e logistica. Proprio sulla tempistica Ferraioli dice…

Il servizio è di Aldo Severino