Angri. Allo Studio Mazzola giornate screening per prevenzione tumore al seno

Angri. Allo Studio Mazzola giornate di screening per prevenzione tumore al seno

Prevenzione dei tumori della donna. Fondamentale resta la prevenzione del tumore al seno, i primi screening devono essere effettuati già in giovane età, già dai 20 anni di età, con controlli annuali del seno. In occasione della festa della donna, lo Studio Mazzola, sensibile alle istanze dell’utenza femminile, che in questo periodo di emergenza pandemica ha rallentato anche i normali protocolli diagnostici, organizza ad hoc alcune giornate di screening per la prevenzione di questa particolare e diffusa patologia.

I dati della patologia

Sono più di mille al giorno i nuovi casi di tumore in Italia secondo i dati Airtum. Di questi quasi il 70% può essere prevenuto adottando uno stile di vita corretto e diagnosticato il più precocemente possibile, prima, cioè, che si manifesti a livello clinico. Lo screening prevede: mammografia bilaterale indolore (tomosintesi mammaria); ecografia bilaterale; ecografia dell’addome inferiore: ureteri/vescica/pelvi. Per l’adesione allo screening, per chi rientra nelle fasce di età a rischio, è necessaria l’impegnativa del medico curante, il ticket è a carico dello Studio Mazzola. Qui nel link tutte le informazioni utili alla prenotazione.

Per appuntamenti e prenotazioni telefoniche 081949334.

Per maggiori info WhatsApp: 339 2662793