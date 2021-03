In Campania non si ferma la crescita della curva dei contagi. Oggi il bollettino dell'Unita' di crisi regionale registra 2.780 positivi

Covid: in Campania quasi 2800 positivi, curva all’11,58%. Altri 40 morti, in aumento ricoverati in terapia intensiva

In Campania non si ferma la crescita della curva dei contagi. Oggi il bollettino dell’Unita’ di crisi regionale registra 2.780 positivi su 23.988 tamponi. Il tasso è dell’11.58% contro il 9,93% di ieri. 40 i morti, lo stesso numero di ieri. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: oggi sono 140, ieri erano 137 mentre sono sostanzialmente stabili i posti di degenza occupati, 1357, uno in più di ieri.

